阿拉伯联合酋长国迪拜在阿尔哈利杰街启用了一条长1.65公里的隧道。这条新的六车道通道旨在缓解无限大桥与德拉区之间的交通压力。隧道双向各设三条车道，双向每小时最多可通行1.2万辆汽车，《The National》报道。

无信号灯通行

该隧道使驾驶员能够从德拉无限大桥匝道的尽头出发，直达阿尔哈利杰街与阿尔武海达街的交叉口，无需在交通信号灯前停车。预计该路线将改善前往阿布海尔、阿尔武海达和阿尔马姆扎尔的住宅和商业区，以及Dubai Islands、Waterfront Market和阿尔哈姆里亚港的通达条件。

迪拜道路与交通管理局总干事马塔尔·阿尔·泰尔表示，该项目将改善该市最繁忙交通干道之一的交通状况。他说，这条隧道将确保无限大桥、德拉和阿尔马姆扎尔之间的连续通行，并加强住宅区、购物中心和旅游地点之间的连接。

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大型道路项目的一部分

建设工程还包括将开罗街和阿尔武海达街的环岛改造为设有交通信号灯的交叉路口，并升级开罗街沿线道路。来自Dubai Islands的匝道将接入通往阿尔马姆扎尔方向的隧道。

该设施是长13公里的阿尔辛达加交通走廊升级项目的一部分，覆盖谢赫拉希德路、阿尔米纳路、阿尔哈利杰路和开罗路。该项目包括升级15个交叉路口，据道路与交通管理局称，将为Dubai Islands、Dubai Maritime City和拉希德港地区约100万人提供服务。待所有工程于2030年前完成后，该走廊的出行时间计划从1小时44分钟缩短至16分钟。

隧道内还将设置阿联酋艺术家玛丽亚姆·阿尔哈特布尔创作的马赛克壁画。这件由3600万个元素组成的作品将展现迪拜的城市全景和地标，包括无限大桥。共有2200名工程师、技术人员和工人参与建设；该管理局称，累计近1100万工时未发生伤害事故。此外，施工期间挖出的约52.2万立方米土壤中，77%被重新用于其他项目。

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