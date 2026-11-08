W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otwarto tunel o długości 1,65 km na ulicy Al Khaleej. Nowy sześciopasmowy przejazd ma odciążyć ruch między mostem Infinity a dzielnicą Deira. Tunel ma po trzy pasy w każdym kierunku i może przepuszczać do 12 tys. samochodów na godzinę w obu kierunkach, informuje The National.

Ruch bez świateł

Tunel umożliwia kierowcom przejazd bez zatrzymywania się na światłach od końca zjazdu z mostu Infinity w Deirze do skrzyżowania ulic Al Khaleej i Al Wuheida. Oczekuje się, że trasa poprawi dostęp do obszarów mieszkalnych i handlowych Abu Hail, Al Wuheida i Al Mamzar, a także do Dubai Islands, rynku Waterfront Market i portu Al Hamriya.

Dyrektor generalny Zarządu Dróg i Transportu Dubaju Mattar Al Tayer oświadczył, że projekt ma poprawić ruch na jednej z najbardziej zatłoczonych arterii transportowych miasta. Według niego tunel zapewni nieprzerwany ruch między mostem Infinity, Deirą i Al Mamzar oraz wzmocni połączenia między dzielnicami mieszkalnymi, centrami handlowymi i lokalizacjami turystycznymi.

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Część dużego projektu drogowego

Budowa obejmowała również zastąpienie rond na ulicach Cairo i Al Wuheida skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, a także modernizację dróg wzdłuż ulicy Cairo. Do tunelu w kierunku Al Mamzar ma zostać podłączony zjazd z Dubai Islands.

Obiekt jest częścią 13-kilometrowego projektu modernizacji korytarza transportowego Al Shindagha, obejmującego drogi Sheikh Rashid, Al Mina, Al Khaleej i Cairo. Projekt obejmuje modernizację 15 skrzyżowań i, według Zarządu Dróg i Transportu, ma obsługiwać około miliona osób w rejonach Dubai Islands, Dubai Maritime City i Port Rashid. Po zakończeniu wszystkich prac do 2030 roku czas podróży tym korytarzem ma zostać skrócony z jednej godziny i 44 minut do 16 minut.

W tunelu znajdzie się również mozaikowy panel emirackiej artystki Maryam Al Hatbour. Dzieło złożone z 36 mln elementów będzie przedstawiać panoramę i charakterystyczne miejsca Dubaju, w tym most Infinity. W budowie uczestniczyło 2200 inżynierów, techników i pracowników; zarząd poinformował o niemal 11 mln przepracowanych godzin bez urazów. Ponadto 77% z około 522 tys. metrów sześciennych gruntu wydobytego podczas prac ponownie wykorzystano w innych projektach.

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