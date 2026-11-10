Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco odkryli dopaminowy szlak, dzięki któremu sygnały z układu trawiennego pomagają mózgowi stopniowo kształtować preferencje wobec określonych smaków. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature może wyjaśniać, dlaczego początkowo nieprzyjemny smak — w tym gorzka czarna kawa — z czasem zaczyna się podobać, informuje ScienceDaily.

Dopamina jest chemicznym przekaźnikiem związanym z motywacją, nagrodą i uczeniem się. Wcześniej naukowcy badali głównie szybkie sygnały dopaminowe, które pojawiają się w ciągu kilku sekund po kontakcie z nagrodą. Nowa praca koncentruje się na wolniejszym systemie: reaguje on na składniki odżywcze, które już trafiły do przewodu pokarmowego, a jego aktywność może utrzymywać się przez kilka minut.

Eksperymenty na myszach

Zespół kierowany przez profesora fizjologii Zachary'ego Knighta podawał myszom bezpośrednio do żołądka wodę z cukrem lub płyn przypominający koktajl mleczny. Pozwoliło to oddzielić wpływ składników odżywczych od samego odczucia smaku. W odpowiedzi badacze zarejestrowali silny i długotrwały sygnał dopaminowy w przedniej części podstawno-bocznej ciała migdałowatego — BLA, która uczestniczy w emocjonalnym przetwarzaniu informacji i uczeniu się przez skojarzenia.

Gdy naukowcy zakłócili działanie tego szlaku, myszy nadal jadły normalnie, lecz traciły zdolność uczenia się łączenia nieznanego smaku z przyjmowaniem kalorii. W odwrotnym eksperymencie naukowcy sztucznie aktywowali włókna dopaminowe w BLA po tym, jak zwierzęta spróbowały bezkalorycznego smaku. Następnie myszy go preferowały, choć nie otrzymywały nagrody odżywczej.

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Dane dotyczące ludzi i lewej półkuli

Badacze przeanalizowali również wyniki wcześniejszych badań z udziałem ludzi. Psycholożka z Uniwersytetu Yale, Dana Small, ponownie oceniła dane z badania PET z udziałem 13 mężczyzn, którzy spożywali koktajl mleczny albo napój bez kalorii. Analiza wykazała, że uwalnianie dopaminy po dostarczeniu składników odżywczych było najbardziej wyraźne w lewej części BLA.

W innym badaniu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego u 38 dorosłych po spożyciu glukozy również zarejestrowano zwiększoną aktywność w tym obszarze mózgu. Zarówno u myszy, jak i u ludzi reakcja na składniki odżywcze była znacznie silniejsza w lewym BLA niż w odpowiadającym mu obszarze prawej półkuli. Naukowcy nadal ustalają przyczynę tej asymetrii.

Autorzy pracy zaznaczają, że mechanizm ten może potencjalnie stać się przedmiotem dalszych badań nad zmianą nawyków żywieniowych. Jednocześnie w tej pracy nie badano wpływu leków z klasy GLP-1 na wykryty szlak dopaminowy.

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