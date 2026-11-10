Na Alasce w USA była członkini Izby Reprezentantów Mary Peltola zwiększyła przewagę nad urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem w wyścigu do Senatu. Po zliczeniu nowej partii kart do głosowania Peltola wyprzedza rywala o 2517 głosów pierwszej preferencji, podczas gdy tydzień wcześniej jej przewaga wynosiła 637 głosów, informuje The Hill.

Aktualny rozkład głosów

Według partnera redakcji, Decision Desk HQ, Peltola ma 48,63% głosów pierwszej preferencji, a Sullivan — 47,47%. Republikanin Gerald Heikes otrzymał 2,23% głosów.

Na Alasce stosuje się głosowanie preferencyjne. Jeśli po zliczeniu wszystkich głosów pierwszej preferencji żaden kandydat nie uzyska większości, kandydat z najsłabszym wynikiem zostaje wyeliminowany, a głosy jego wyborców są redystrybuowane zgodnie z ich kolejnymi preferencjami. Procedurę powtarza się, aż ktoś uzyska większość.

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Spory sądowe wokół wyścigu

Przed napływem ostatniej partii kart do głosowania analiza Alaska Beacon wskazywała, że Sullivan był faworytem w przypadku redystrybucji głosów. Po aktualizacji wyników Peltola wyprzedza go również w scenariuszu przeprowadzenia takiej rundy, według oceny redakcji.

Wyścig przyciągnął uwagę z powodu udziału w wyborach powszechnych kandydata trzeciej partii Daniela J. Sullivana Jr., który nosi to samo imię i nazwisko co urzędujący senator. Departament Sprawiedliwości USA próbował w sądzie zablokować certyfikację wyników w razie porażki senatora, wskazując na możliwe zamieszanie wśród wyborców. Sędzia federalny oddalił ten pozew.

Osobno sztaby Peltoli i Sullivana spierają się w sądzie o dostęp kampanii demokratki do dokumentacji dotyczącej kart do głosowania korespondencyjnego odrzuconych przez Alaska Division of Elections. Liczenie może potrwać jeszcze kilka dni, ponieważ karty są dostarczane z odległych obszarów stanu. Mogą zostać przyjęte w ciągu 15 dni po wyborach, jeśli zostały ostemplowane w dniu głosowania.

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