Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wystąpienia w synagodze Ohel Jakob w Monachium oświadczył, że kraj przechodzi sprawdzian swojego zaangażowania w ochronę społeczności żydowskiej. Przemówienie wygłosił 9 listopada, w rocznicę pogromu Nocy Kryształowej z 1938 roku, informuje Jerusalem Post.

Ochrona życia żydowskiego

Merz nazwał przerażającym fakt, że przedszkola i synagogi są chronione za pomocą kuloodpornego szkła i uzbrojonej policji. Jak powiedział, antysemityzm stał się wszechobecny: ujawnia się na ulicach, w miastach, parlamentach, klubach i szkołach w Niemczech, innych krajach europejskich i na świecie.

Kanclerz oświadczył, że jego rząd zrobi wszystko, co możliwe, aby chronić życie żydowskie w Niemczech i poza ich granicami. Ponownie potwierdził także wieloletnie poparcie Niemiec dla Izraela, nazywając je częścią historycznej odpowiedzialności kraju.

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Dane o incydentach

Zgodnie z najnowszym rocznym raportem grupy monitorującej RIAS, w ubiegłym roku zarejestrowano 8725 incydentów antysemickich. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2022 roku i około 24 przypadki dziennie. RIAS zaznaczyła, że od początku wojny między Izraelem a Hamasem w 2023 roku takie incydenty występują na dramatyczną skalę.

Przewodnicząca parlamentu Bawarii Ilse Aigner oświadczyła, że poczucie braku bezpieczeństwa wśród wielu Żydów w Niemczech jest hańbą dla kraju. Noc Kryształowa, która rozpoczęła się 9 listopada 1938 roku, wiązała się z mordowaniem Żydów, rabunkami oraz niszczeniem synagog, sklepów i mieszkań.

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