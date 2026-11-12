总部位于慕尼黑的初创公司SE3开发用于军用无人机和其他无人系统的人工智能软件，已在A轮融资中筹集3000万美元。本轮融资由风险投资公司Accel领投，Keen、Lakestar和Seedcamp也参与其中，《财富》报道。

这家初创公司在结束隐身开发模式后不到五个月就获得了这笔融资。当时，这家最近从名称中去掉Labs一词的公司获得了550万欧元，即610万美元的种子投资。

战场的三维图景

SE3的软件将来自多架无人机和地面车辆的视频及传感器数据整合为统一的战场三维图景。系统在其上标注物体及其之间的联系，使军事人员能够以自然语言提出查询，包括询问在不被发现的情况下抵达目标的路线，或重型装备的通行路线。

操作员也可以用语言下达指令。SE3联合创始人兼首席执行官卢卡斯·凯斯特勒表示，军方人员可以指派在特定区域进行侦察的任务，随后适合执行该任务的无人机应完成任务并报告结果。

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该公司还为无人机本身开发AI系统：这些系统旨在帮助它们机动、在GPS受干扰的条件下确定自身位置、识别物体，并像蜂群一样与其他无人机协同。凯斯特勒表示，无需GPS确定无人机位置的技术已交付数千次，并且“非常可靠”。

在德国和乌克兰的合同

SE3与德国联邦国防军签有合同，为一组无人系统开发高层级控制系统。凯斯特勒指出，该公司已向德国军方展示了这项技术，但其开发还将持续一到两年。这家初创公司在乌克兰也有合同，其技术已在那里投入使用。

为处理数据，SE3使用计算机视觉算法，将来自传感器的大量信息转换为语言模型可以处理的数据库。飞行路线由常规规划算法计算。该系统可以完全离线运行，而某些操作，包括无人机起飞，可能需要操作员确认。

SE3计划将员工人数从约40人增加至120人，并在伦敦、柏林、北欧和波罗的海国家以及波兰开设办公室。在至少未来12个月内，国防领域仍将是公司的主要收入来源，同时一个小型团队将开始探索这些技术在民用机器人领域的应用。

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