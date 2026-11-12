Мюнхенский стартап SE3, разрабатывающий программное обеспечение с искусственным интеллектом для военных дронов и других беспилотных систем, привлек $30 млн в раунде финансирования Series A. Раунд возглавила венчурная компания Accel, также в нем приняли участие Keen, Lakestar и Seedcamp, сообщает Fortune.

Стартап получил это финансирование менее чем через пять месяцев после выхода из режима скрытой разработки. Тогда компания, недавно убравшая слово Labs из своего названия, привлекла €5,5 млн, или $6,1 млн, посевных инвестиций.

Трехмерная картина поля боя

Программное обеспечение SE3 объединяет видео и данные сенсоров с нескольких дронов и наземных транспортных средств в единую трехмерную картину поля боя. Поверх нее система наносит обозначения объектов и связей между ними, что позволяет военным делать запросы на естественном языке — в частности, о маршруте к цели без обнаружения или пути для тяжелой техники.

Операторы также могут отдавать команды словами. По словам сооснователя и генерального директора SE3 Лукаса Кестлера, военный может поставить задачу провести разведку в определенном районе, после чего подходящий для этого дрон должен выполнить миссию и отчитаться о результате.

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Компания также создает ИИ-системы для самих беспилотников: они должны помогать им маневрировать, определять свое местоположение в условиях подавления GPS, распознавать объекты и взаимодействовать с другими дронами как рой. Кестлер заявил, что технология определения позиции дрона без GPS уже поставлялась тысячи раз и является «очень надежной».

Контракты в Германии и Украине

SE3 имеет контракты с Бундесвером на разработку системы высокоуровневого управления группой беспилотных систем. Кестлер отметил, что компания уже демонстрировала эту технологию немецким военным, однако ее развитие продлится еще один-два года. У стартапа также есть контракты в Украине, где его технологии уже применяются.

Для работы с данными SE3 использует алгоритмы компьютерного зрения, которые преобразуют большие объемы информации от сенсоров в базу данных, с которой может работать языковая модель. Расчет маршрута полета выполняют обычные алгоритмы планирования. Система может работать полностью офлайн, а отдельные действия, в том числе взлет дрона, могут требовать подтверждения оператора.

SE3 планирует увеличить штат примерно с 40 до 120 сотрудников и открыть офисы в Лондоне, Берлине, странах Северной Европы и Балтии, а также в Польше. В течение как минимум ближайших 12 месяцев основным источником дохода компании останется оборонный сектор, в то время как небольшая команда начнет изучать применение технологий в гражданской робототехнике.

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