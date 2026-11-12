Monachijski startup SE3, który tworzy oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję dla wojskowych dronów i innych systemów bezzałogowych, pozyskał 30 mln dolarów w rundzie finansowania Series A. Rundzie przewodziła firma venture capital Accel, a udział w niej wzięły również Keen, Lakestar i Seedcamp, informuje Fortune.

Startup otrzymał to finansowanie niespełna pięć miesięcy po wyjściu z trybu ukrytego rozwoju. Wówczas firma, która niedawno usunęła słowo Labs ze swojej nazwy, pozyskała 5,5 mln euro, czyli 6,1 mln dolarów, inwestycji zalążkowych.

Trójwymiarowy obraz pola walki

Oprogramowanie SE3 łączy nagrania wideo i dane z czujników kilku dronów oraz pojazdów lądowych w jeden trójwymiarowy obraz pola walki. System nanosi na niego oznaczenia obiektów i powiązań między nimi, co umożliwia wojskowym zadawanie pytań w języku naturalnym — między innymi o trasę do celu bez wykrycia lub drogę dla ciężkiego sprzętu.

Operatorzy mogą również wydawać polecenia słowami. Według współzałożyciela i dyrektora generalnego SE3 Lukasa Kestlera, wojskowy może zlecić rozpoznanie w określonym rejonie, po czym odpowiedni dron powinien wykonać misję i zdać relację z wyniku.

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Firma tworzy również systemy AI dla samych bezzałogowców: mają one pomagać im manewrować, określać swoje położenie w warunkach zagłuszania GPS, rozpoznawać obiekty i współdziałać z innymi dronami jako rój. Kestler oświadczył, że technologia określania pozycji drona bez GPS została już dostarczona tysiące razy i jest „bardzo niezawodna”.

Kontrakty w Niemczech i Ukrainie

SE3 ma kontrakty z Bundeswehrą na opracowanie systemu wysokopoziomowego zarządzania grupą systemów bezzałogowych. Kestler zaznaczył, że firma już zaprezentowała tę technologię niemieckim wojskowym, jednak jej rozwój potrwa jeszcze od roku do dwóch lat. Startup ma również kontrakty w Ukrainie, gdzie jego technologie są już wykorzystywane.

Do pracy z danymi SE3 wykorzystuje algorytmy widzenia komputerowego, które przekształcają duże ilości informacji z czujników w bazę danych, z którą może pracować model językowy. Obliczenia trasy lotu wykonują standardowe algorytmy planowania. System może działać całkowicie offline, a niektóre działania, w tym start drona, mogą wymagać potwierdzenia przez operatora.

SE3 planuje zwiększyć zatrudnienie z około 40 do 120 pracowników oraz otworzyć biura w Londynie, Berlinie, krajach nordyckich i bałtyckich, a także w Polsce. Przez co najmniej najbliższe 12 miesięcy głównym źródłem przychodów firmy pozostanie sektor obronny, a niewielki zespół zacznie badać zastosowanie technologii w robotyce cywilnej.

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