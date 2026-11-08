Британські установи фіксують наплив скарг, створених ШІ — The Guardian

У Великій Британії місцеві ради, офіси депутатів парламенту, роботодавці та інші установи повідомляють про різке збільшення кількості звернень, які, на їхню думку, були створені за допомогою генеративного штучного інтелекту. Такі листи й скарги часто вимагають більше часу на опрацювання, хоча їх можна підготувати за лічені хвилини, повідомляє The Guardian.

Голлі Вікенс, старша фахівчиня з розгляду звернень в офісі депутата-лейбориста, заявила, що приблизно половина електронних листів, які надходять до офісу, певною мірою створена за допомогою ШІ. За її словами, такі звернення стали складнішими та потребують більше зусиль для прочитання і підготовки відповіді.

Довгі та неточні звернення

За словами керівниці організації Lawyers in Local Government Дебори Еванс, місцеві органи влади отримують дедалі більше скарг щодо соціальних послуг, невивезеного сміття, оскарження штрафів за паркування та заперечень щодо забудови. До поширення чатботів середній обсяг скарги становив близько двох сторінок, тоді як тепер більшість таких звернень, за її оцінкою, удесятеро довші. Найбільша скарга, про яку їй відомо, мала близько 200 сторінок.

Управління комісара з питань інформації Великої Британії зазначало, що запити, ймовірно підготовлені ШІ, можуть бути надто довгими, повторюваними, містити не пов’язані з темою коментарі або помилково сформульовані вимоги. Водночас такі запити, навіть якщо вони містять неточності, мають розглядати люди.

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Еванс також застерегла, що чатботи можуть посилатися на закони й судову практику, які не стосуються британської юрисдикції, або вигадувати інформацію. Деякі роботодавці, за даними видання, отримують скарги з перебільшеними твердженнями, у яких не завжди вказано, якого саме вирішення проблеми домагається заявник.

Навантаження на транспорт і парламентські офіси

Транспортне управління Лондона у 2025–2026 роках отримало рекордні 4 769 запитів щодо доступу до інформації. Це на 5% більше за попередній максимум у 2023–2024 роках. У протоколі засідання комітету TfL з аудиту та забезпечення також ішлося про помітне зростання кількості апеляцій, які, на думку відомства, могли бути згенеровані ШІ та містили технічні, але часто неточні твердження.

Керівниця офісу депутата від Лейбористської партії Грема Дауні Вонні Сендлан заявила, що наплив таких запитів виснажив працівників. Її офіс вирішив не відповідати на автоматизовані кампанії на кшталт «натисни, щоб написати своєму депутату», щоб зосередитися на індивідуальних зверненнях виборців. Деякі ради вже розглядають використання ШІ для стислого викладу довгих листів і підготовки первинних відповідей, а омбудсмени запроваджують обмеження на обсяг скарг або онлайн-форми з лімітом додатків.

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