Сенатори США звернулися до HHS через ставки на розробку ліків — CNBC

Сенатори-демократи США Анджела Олсбрукс і Рон Вайден звернулися до Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США (HHS) із запитом щодо заходів для зниження ризиків прогнозних ринків, пов’язаних із клінічними випробуваннями препаратів і схваленням ліків Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA). Про це повідомляє CNBC.

У листі до міністра HHS Роберта Кеннеді-молодшого сенатори заявили, що можливість робити ставки на успіх клінічних досліджень і препаратів може підірвати науковий процес, створювати неналежні стимули для дослідників, шкодити учасникам випробувань і мати небезпечні медичні наслідки.

Побоювання щодо пацієнтів та інсайдерів

Олсбрукс і Вайден також послалися на занепокоєння медичних фахівців, що такі ринки можуть впливати на рішення пацієнтів щодо участі у клінічних дослідженнях. Окремо вони вказали на можливі ризики інсайдерської торгівлі з боку дослідників і регуляторів, які можуть мати доступ до непублічної інформації.

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Сенатори попросили HHS надати внутрішні комунікації щодо участі працівників відомства у прогнозних ринках, пов’язаних із питаннями у компетенції міністерства. Вони також запитали листування HHS із платформами прогнозних ринків, Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США, яка регулює такі контракти, а також внутрішні оцінки можливого впливу цих ринків.

Позиція платформ

Контракти, пов’язані з клінічними дослідженнями та регуляторними рішеннями FDA, пропонують Kalshi і Polymarket. Водночас відповідні ринки Polymarket доступні лише на міжнародній платформі компанії, яка не регулюється у США.

Kalshi, яка запустила такі ринки в липні, заявляла про запобіжники для обмеження ризиків. Компанія повідомила, що пропонуватиме контракти лише щодо випробувань на пізніх стадіях, розміщуватиме їх після завершення набору учасників і використовуватиме технології перевірки працівників для трейдерів на цих ринках.

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