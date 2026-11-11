美国民主党参议员安吉拉·奥尔斯布鲁克斯和罗恩·怀登致函美国卫生与公众服务部（HHS），询问该部门将采取哪些措施，以降低与药物临床试验及美国食品药品监督管理局（FDA）药物批准相关的预测市场风险。CNBC报道称。

参议员们在致HHS部长小罗伯特·肯尼迪的信中表示，对临床研究和药物成功进行押注的可能性，可能会破坏科学进程，为研究人员制造不当激励，损害试验参与者，并带来危险的医疗后果。

对患者和内幕人士的担忧

奥尔斯布鲁克斯和怀登还援引医学专业人士的担忧称，此类市场可能影响患者是否参加临床研究的决定。此外，他们指出，可能接触非公开信息的研究人员和监管人员存在内幕交易风险。

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参议员要求HHS提供有关该部门员工参与与卫生部职权范围内事项相关的预测市场的内部沟通记录。他们还要求提供HHS与预测市场平台、监管此类合约的美国商品期货交易委员会之间的通信记录，以及对这些市场潜在影响的内部评估。

平台的立场

Kalshi和Polymarket提供与临床试验和FDA监管决定相关的合约。与此同时，Polymarket的相关市场仅在该公司的国际平台上提供，该平台不受美国监管。

Kalshi于7月推出此类市场，并表示已设置保障措施以限制风险。该公司称，只会提供有关后期试验的合约，在参与者招募完成后上线这些合约，并对这些市场的交易者使用员工核查技术。

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