Demokratyczni senatorowie USA Angela Alsobrooks i Ron Wyden zwrócili się do amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) z pytaniem o działania mające ograniczyć ryzyko rynków prognostycznych związanych z badaniami klinicznymi leków i zatwierdzaniem leków przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Poinformowała o tym CNBC.

W liście do sekretarza HHS Roberta F. Kennedy’ego Jr. senatorowie oświadczyli, że możliwość obstawiania sukcesu badań klinicznych i leków może podważać proces naukowy, tworzyć niewłaściwe bodźce dla badaczy, szkodzić uczestnikom badań i prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji medycznych.

Obawy dotyczące pacjentów i osób mających dostęp do informacji poufnych

Alsobrooks i Wyden powołali się również na obawy specjalistów medycznych, że takie rynki mogą wpływać na decyzje pacjentów dotyczące udziału w badaniach klinicznych. Osobno wskazali na możliwe ryzyko wykorzystywania informacji poufnych przez badaczy i regulatorów, którzy mogą mieć dostęp do niepublicznych informacji.

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Senatorowie poprosili HHS o przekazanie wewnętrznej komunikacji dotyczącej udziału pracowników resortu w rynkach prognostycznych związanych ze sprawami należącymi do kompetencji departamentu. Zapytali również o korespondencję HHS z platformami rynków prognostycznych, amerykańską Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary, która reguluje takie kontrakty, a także o wewnętrzne oceny możliwego wpływu tych rynków.

Stanowisko platform

Kontrakty związane z badaniami klinicznymi i decyzjami regulacyjnymi FDA oferują Kalshi i Polymarket. Jednocześnie odpowiednie rynki Polymarket są dostępne wyłącznie na międzynarodowej platformie firmy, która nie jest regulowana w USA.

Kalshi, która uruchomiła takie rynki w lipcu, oświadczyła, że stosuje zabezpieczenia mające ograniczać ryzyko. Firma poinformowała, że będzie oferować kontrakty wyłącznie dotyczące badań w późnych fazach, umieszczać je po zakończeniu rekrutacji uczestników oraz wykorzystywać technologię weryfikacji pracowników wobec traderów na tych rynkach.

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