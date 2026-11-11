Сенаторы-демократы США Анджела Олсбрукс и Рон Уайден обратились в Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) с запросом о мерах по снижению рисков рынков прогнозов, связанных с клиническими испытаниями препаратов и одобрением лекарств Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Об этом сообщает CNBC.

В письме министру HHS Роберту Кеннеди-младшему сенаторы заявили, что возможность делать ставки на успех клинических исследований и препаратов может подорвать научный процесс, создавать ненадлежащие стимулы для исследователей, вредить участникам испытаний и иметь опасные медицинские последствия.

Опасения относительно пациентов и инсайдеров

Олсбрукс и Уайден также сослались на обеспокоенность медицинских специалистов тем, что такие рынки могут влиять на решения пациентов об участии в клинических исследованиях. Отдельно они указали на возможные риски инсайдерской торговли со стороны исследователей и регуляторов, которые могут иметь доступ к непубличной информации.

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Сенаторы попросили HHS предоставить внутренние коммуникации относительно участия сотрудников ведомства в рынках прогнозов, связанных с вопросами, входящими в компетенцию министерства. Они также запросили переписку HHS с платформами рынков прогнозов, Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, которая регулирует такие контракты, а также внутренние оценки возможного влияния этих рынков.

Позиция платформ

Контракты, связанные с клиническими исследованиями и регуляторными решениями FDA, предлагают Kalshi и Polymarket. В то же время соответствующие рынки Polymarket доступны только на международной платформе компании, которая не регулируется в США.

Kalshi, которая запустила такие рынки в июле, заявляла о мерах предосторожности для ограничения рисков. Компания сообщила, что будет предлагать контракты только по испытаниям на поздних стадиях, размещать их после завершения набора участников и использовать технологии проверки сотрудников для трейдеров на этих рынках.

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