Meta призначила Девіда Брауна керівником інфраструктури — CNBC

Керівник інфраструктури Meta та співкерівник інженерного напряму Сантош Джанардхан залишить компанію у 2027 році. Його наступником стане колишній старший віцепрезидент Amazon Web Services Девід Браун, який очолить інфраструктурний напрям Meta.

Про майбутню зміну Джанардхан повідомив у внутрішній записці, яку отримало CNBC. Джанардхан працює в Meta з 2009 року, а Браун приєднався до компанії з AWS у липні. Джанардхан допомагатиме наступникові протягом першого кварталу 2027 року в межах перехідного періоду.

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Нова роль Девіда Брауна

Браун також стане технічним директором ініціативи Meta Compute. Її очолюють президентка та віцеголова Meta Діна Пауелл Маккормік, а також технічний керівник Деніел Гросс. У Meta розраховують, що нове керівництво розвиватиме дата-центри та пов’язану з ними інфраструктуру, необхідну для реалізації амбіцій компанії у сфері штучного інтелекту.

Витрати на дата-центри

Кадрова зміна відбувається на тлі уваги інвесторів до капітальних витрат Meta та інших великих хмарних компаній. За підсумками третього кварталу Meta прогнозувала річні капітальні витрати на рівні від 135 млрд до 145 млрд доларів. Компанія також зафіксувала негативний вільний грошовий потік у 2,12 млрд доларів. Наприкінці жовтня S&P Global Ratings змінило прогноз за кредитним рейтингом Meta з AA- «стабільний» на AA- «негативний».

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