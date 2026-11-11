Руководитель инфраструктуры Meta и сорукводитель инженерного направления Сантош Джанардхан покинет компанию в 2027 году. Его преемником станет бывший старший вице-президент Amazon Web Services Дэвид Браун, который возглавит инфраструктурное направление Meta.

Джанардхан сообщил о предстоящей смене во внутренней записке, с которой ознакомилось CNBC. Джанардхан работает в Meta с 2009 года, а Браун присоединился к компании из AWS в июле. Джанардхан будет помогать своему преемнику в течение первого квартала 2027 года в рамках переходного периода.

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Новая роль Дэвида Брауна

Браун также станет техническим директором инициативы Meta Compute. Ее возглавляют президент и вице-председатель Meta Дина Пауэлл Маккормик, а также технический руководитель Дэниел Гросс. В Meta рассчитывают, что новое руководство будет развивать дата-центры и связанную с ними инфраструктуру, необходимую для реализации амбиций компании в сфере искусственного интеллекта.

Расходы на дата-центры

Кадровая смена происходит на фоне внимания инвесторов к капитальным расходам Meta и других крупных облачных компаний. По итогам третьего квартала Meta прогнозировала годовые капитальные расходы на уровне от 135 млрд до 145 млрд долларов. Компания также зафиксировала отрицательный свободный денежный поток в размере 2,12 млрд долларов. В конце октября S&P Global Ratings изменило прогноз по кредитному рейтингу Meta AA- со «стабильного» на «негативный».

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