Американская компания Databricks, базирующаяся в Сан-Франциско, 11 ноября представила новые инструменты на основе агентного искусственного интеллекта для непрерывного анализа и упорядочивания данных внутри компаний. Как сообщает Fortune, разработчик считает, что эти решения могут изменить повседневную работу офисных сотрудников.

Обновленный ассистент Genie

Обновленная версия ассистента Genie работает в фоновом режиме в течение рабочего дня. Она должна отслеживать рабочий контекст пользователя, проактивно предлагать действия и находить необходимую информацию в зависимости от того, над чем работает человек.

Генеральный директор и сооснователь Databricks Али Годси заявил, что агенты постоянно работают в фоновом режиме. По его словам, он пользуется этим инструментом каждый день и каждый час, а продукт повысил его собственную эффективность как руководителя в десять раз по сравнению с прошлым годом.

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Функция Ontology

Отдельно Databricks запустила функцию Ontology. Она сканирует данные организации — в частности информацию об управленческой структуре и проектах различных подразделений — чтобы сотрудники могли быстрее находить сведения или проводить анализ. Годси ожидает, что решение будут использовать как крупные, так и небольшие компании.

Презентация Databricks состоялась на следующий день после того, как Anthropic представила новые инструменты продуктивности для корпоративных клиентов. Среди них — электронная таблица на основе ИИ, конкурирующая с Microsoft Excel и Google Sheets, а также функция для подключения Claude к видеозвонкам, чтобы система могла слушать разговор и начинать работу еще во время обсуждения.

Databricks остается частной компанией. В августе она привлекла 5 млрд долларов при оценке компании в 190 млрд долларов.

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