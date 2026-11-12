Исследователи ETH Zurich продемонстрировали архитектуру квантового компьютера, в которой рабочая память хранит информацию в виде микроскопических механических вибраций. В системе сверхпроводящий кубит выполняет функции процессора и управления, а механические резонаторы временно удерживают квантовые состояния для последующих вычислений, сообщает ScienceDaily.

Память в колебаниях

Команда физика Ивэнь Чу сравнивает принцип работы такой памяти со струнами гитары, хотя колебания в чипе происходят на частотах, недоступных человеческому слуху. Информация в этой системе хранится не электромагнитным способом, а в определённых режимах механических колебаний.

Когда сверхпроводящему кубиту нужны данные, он обращается к сохранённому вибрационному состоянию, выполняет операцию и возвращает изменённую информацию в память. Такое разделение функций напоминает обычный компьютер, в котором центральный процессор выполняет вычисления, а оперативная память отдельно хранит необходимые для них данные.

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Проверка квантовых операций

Авторы работы, опубликованной в журнале Science, протестировали систему с помощью квантового преобразования Фурье и алгоритма поиска периода. Эти процедуры требуют точного контроля нескольких квантовых состояний и сохранения когерентных связей между ними.

Эксперименты показали, что механические резонаторы вместе со сверхпроводящим кубитом могут выполнять квантовые вычисления, а не только хранить информацию. По оценке исследователей, такая архитектура в принципе способна реализовать базовые операции, необходимые для произвольных квантовых вычислений.

Механические резонаторы могут быть компактнее электромагнитных систем памяти и поддерживать множество различных режимов вибраций. Также они потенциально способны дольше хранить квантовые состояния. Следующая задача команды — масштабировать технологию, сохраняя точность и надёжность работы.

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