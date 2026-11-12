Бывшая министр иностранных дел Аргентины Сусана Малкорра поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Коста-Рики Ребеки Гринспан в борьбе за пост следующего генерального секретаря ООН. Она не поддержала соотечественника Рафаэля Гросси, который возглавляет Международное агентство по атомной энергии. Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Поддержка Гринспан

Малкорра, которая возглавляла аргентинский МИД при президенте Маурисио Макри, заявила о своей позиции в среду. Она присоединилась к группе бывших министров иностранных дел Латинской Америки и Карибского бассейна, подписавших открытое письмо в поддержку Гринспан.

По словам Малкорры, Гринспан обладает опытом, способностями и видением, необходимыми для руководства организацией в сложные времена. Экс-министр также подчеркнула необходимость регионального единства, чтобы Латинская Америка впервые возглавила ООН благодаря женщине.

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Аргументы и реакция

Авторы письма заявили, что Латинской Америке и Карибскому бассейну настало время занять пост генерального секретаря ООН, а женщина должна впервые в истории организации получить эту должность. В письме также отмечается, что Гринспан неоднократно получала наибольшую поддержку среди кандидатов во время неформальных опросов в Совете Безопасности ООН.

Гринспан ранее была вице-президентом Коста-Рики, генеральным секретарем Ибероамериканского секретариата и возглавляла Конференцию ООН по торговле и развитию. Поддержка Малкорры вызвала критику части аргентинцев в социальных сетях, которые поставили под сомнение ее отказ поддержать Гросси. По данным издания, Гросси остается одним из ведущих претендентов, однако его кандидатура сталкивается с сопротивлением со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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