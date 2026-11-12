Była argentyńska minister spraw zagranicznych Susana Malcorra poparła kandydaturę byłej wiceprezydent Kostaryki Rebeki Grynspan w walce o stanowisko kolejnego sekretarza generalnego ONZ. Nie poparła rodaka Rafaela Grossiego, który kieruje Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Informuje o tym Buenos Aires Times.

Poparcie dla Grynspan

Malcorra, która kierowała argentyńskim MSZ za prezydentury Mauricio Macriego, przedstawiła swoje stanowisko w środę. Dołączyła do grupy byłych ministrów spraw zagranicznych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, którzy podpisali list otwarty popierający Grynspan.

Według Malcorry Grynspan ma doświadczenie, umiejętności i wizję niezbędne do kierowania organizacją w trudnych czasach. Była minister podkreśliła również potrzebę regionalnej jedności, aby Ameryka Łacińska po raz pierwszy stanęła na czele ONZ za sprawą kobiety.

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Argumenty i reakcja

Autorzy listu stwierdzili, że nadszedł czas, aby Ameryka Łacińska i Karaiby objęły stanowisko sekretarza generalnego ONZ, a kobieta po raz pierwszy w historii organizacji otrzymała tę funkcję. W liście zaznaczono również, że Grynspan wielokrotnie uzyskiwała najwyższe poparcie wśród kandydatów podczas nieformalnych głosowań w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Grynspan była wcześniej wiceprezydentką Kostaryki, sekretarzem generalną Sekretariatu Iberoamerykańskiego oraz kierowała Konferencją ONZ ds. Handlu i Rozwoju. Poparcie Malcorry wywołało krytykę części Argentyńczyków w mediach społecznościowych, którzy zakwestionowali jej odmowę poparcia Grossiego. Według gazety Grossi pozostaje jednym z czołowych kandydatów, jednak jego kandydatura napotyka sprzeciw stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

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