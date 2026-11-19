W Niemczech 18,5% Tesla Model Y miało istotne usterki podczas pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego, który samochody przechodzą w wieku około trzech lat. Model zajął ostatnie miejsce wśród 109 modeli w ogólnym rankingu takich kontroli drugi rok z rzędu, informuje InsideEVs.

Wyniki kontroli

Niemiecka organizacja TÜV przeanalizowała 9,7 mln obowiązkowych kontroli przydatności technicznej pojazdów, przeprowadzonych od lipca 2025 roku do czerwca 2026 roku. Średni wskaźnik wykrywania istotnych usterek w samochodach w tym wieku wyniósł 6,4%. W ubiegłym roku odsetek Tesla Model Y z takimi usterkami wynosił 17,3%.

Inspektorzy najczęściej zwracali uwagę na zużycie przegubów zawieszenia: w Modelu Y problem ten odnotowywano 24 razy częściej niż w porównywalnych samochodach. Usterki tarcz hamulcowych wykryto w 3,4% skontrolowanych Modeli Y, wobec średniej wynoszącej 1%. W tych elektrycznych crossoverach częściej odnotowywano także problemy z przednim oświetleniem.

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Przebieg i porównanie z innymi samochodami elektrycznymi

Do pierwszej kontroli Tesla Model Y przejeżdżały średnio 58 tys. kilometrów. To więcej niż średni przebieg samochodów z tej grupy wiekowej, który wynosił 47 tys. kilometrów. Dla porównania Mazda MX-30, która zajęła trzecie miejsce w rankingu, miała odsetek nieudanych kontroli na poziomie 3% i średni przebieg 26 tys. kilometrów.

Elektryczny MG4 zajął przedostatnią pozycję: istotne usterki wykryto w 16% samochodów przy średnim przebiegu 37 tys. kilometrów. W przypadku Tesla Model 3 wskaźnik ten wyniósł 12,5%, a średni przebieg — 55 tys. kilometrów. Wyniki dotyczące Modelu Y odnoszą się do wersji samochodu poprzedzającej aktualizację Juniper.

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