在德国，18.5%的特斯拉Model Y在首次强制技术检验中存在重大缺陷，该检验通常在车辆约三年车龄时进行。该车型在此类检验的总排名中连续第二年位列109款车型之末，InsideEVs报道。

检验结果

德国TÜV组织分析了2025年7月至2026年6月期间进行的970万次强制车辆技术适用性检验。相应车龄车辆检出重大缺陷的平均比例为6.4%。去年，存在此类缺陷的特斯拉Model Y占比为17.3%。

检验员最常注意到的是悬架铰接部件磨损：Model Y出现这一问题的频率是同类车辆的24倍。3.4%的受检Model Y发现制动盘故障，而平均水平为1%。这些电动跨界车还更常被记录到前照明问题。

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里程及与其他电动车的比较

在首次检验前，特斯拉Model Y平均行驶了5.8万公里。这高于该年龄组车辆4.7万公里的平均里程。相比之下，排名第三的马自达MX-30未通过检验的比例为3%，平均里程为2.6万公里。

电动车MG4排名倒数第二：平均行驶里程为3.7万公里时，16%的车辆发现重大缺陷。特斯拉Model 3的这一比例为12.5%，平均里程为5.5万公里。关于Model Y的结果涉及Juniper更新之前的车型版本。

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