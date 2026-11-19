贝佐斯地球基金将通过在南美国家发放15项新资助，拨款逾1亿美元保护亚马逊流域。这些资金将用于保护森林和原住民土地、修复退化地区以及实时监测变化，《财富》报道。

该基金自然解决方案部门常务董事克里斯蒂安·桑珀表示，亚马逊地区是保护生物多样性和应对气候变化的关键地区之一。根据世界自然基金会的数据，约17%的亚马逊森林已经消失，另有大致相同比例的森林已经退化。

保护森林和原住民土地

新资金中最大的一部分——4600万美元——将用于保护森林和原住民领地。资助获得者包括FUNBIO、加拿大国际保护基金会、卡亚波原住民联盟和亚马逊保护团队。据该基金估计，亚马逊流域居住着约400个原住民族群，总人数超过200万。

贝佐斯地球基金认为，原住民社区最有能力保护森林，因为他们长期生活在这些地区，监督土地状况并应对威胁。该基金计划为另外3700万英亩土地提供保护，并加强另外2.85亿英亩土地的管理系统。

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防火措施和卫星监测

超过1500万美元被指定用于应对森林砍伐和火灾。获得资金的机构包括自然保护组织Re:wild。该基金称，畜牧业和火灾是亚马逊森林损失的两个主要因素，两者往往因开垦和焚烧土地以建设牧场而相互关联。

此外，还将拨款1900万美元用于森林监测。这些资助将支持利用卫星图像、人工智能摄像头、录音设备以及分析土壤和水中DNA痕迹来追踪物种和生态变化的工具。国际可持续发展研究所还将获得200万美元，用于建立两个总面积为1.2万英亩的测试场地，在那里测试修复方法。

根据该基金自身数据，自2021年以来，该基金已为亚马逊保护提供约1.5亿美元，并与南美五个国家的40多个组织合作。杰夫·贝佐斯于2020年创立贝佐斯地球基金，这是其承诺到2030年为气候倡议投入100亿美元的一部分。

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