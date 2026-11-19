Bezos Earth Fund выделит более 100 млн долларов на защиту бассейна Амазонки через 15 новых грантов в странах Южной Америки. Средства направят на охрану лесов и земель коренных народов, восстановление деградированных территорий и мониторинг изменений в реальном времени, сообщает Fortune.

Управляющий директор направления природоохранных решений фонда Кристиан Сампер заявил, что Амазония является одним из ключевых регионов для сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата. По данным Всемирного фонда дикой природы, около 17% лесов Амазонии уже утрачено, еще примерно столько же деградировало.

Защита лесов и земель коренных народов

Наибольшую часть нового финансирования — 46 млн долларов — направят на защиту лесов и территорий коренных народов. Среди получателей грантов — FUNBIO, International Conservation Fund of Canada, Kayapó Indigenous Alliance и Amazon Conservation Team. По оценке фонда, в бассейне Амазонки проживают около 400 коренных народов общей численностью более 2 млн человек.

В Bezos Earth Fund считают, что сообщества коренных народов лучше всего подготовлены к защите леса, поскольку постоянно живут на этих территориях, контролируют состояние земель и реагируют на угрозы. Фонд планирует обеспечить охрану дополнительных 37 млн акров земель и укрепить системы управления еще на 285 млн акров.

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Противопожарные меры и спутниковое наблюдение

Более 15 млн долларов предназначено для противодействия вырубке лесов и пожарам. Среди получателей средств есть природоохранная организация Re:wild. Фонд называет животноводство и пожары двумя главными факторами утраты лесов в Амазонии, которые часто связаны между собой из-за расчистки и выжигания земель под пастбища.

Отдельно 19 млн долларов выделят на мониторинг лесов. Гранты должны поддержать инструменты для отслеживания видов и экологических изменений с помощью спутниковых снимков, камер с искусственным интеллектом, звукозаписывающих устройств и анализа следов ДНК в почве и воде. Еще 2 млн долларов получит International Institute for Sustainability для создания двух тестовых площадок общей площадью 12 тыс. акров, где будут испытывать методы восстановления.

С 2021 года фонд, по собственным данным, уже предоставил около 150 млн долларов на сохранение Амазонии, сотрудничая с более чем 40 организациями в пяти странах Южной Америки. Bezos Earth Fund основал Джефф Безос в 2020 году в рамках обещания потратить 10 млрд долларов на климатические инициативы до 2030 года.

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