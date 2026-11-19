Bezos Earth Fund przeznaczy ponad 100 mln dolarów na ochronę dorzecza Amazonki poprzez 15 nowych grantów w krajach Ameryki Południowej. Środki zostaną skierowane na ochronę lasów i ziem ludów rdzennych, odtwarzanie zdegradowanych obszarów oraz monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym, informuje Fortune.

Christian Samper, dyrektor zarządzający ds. rozwiązań opartych na przyrodzie w funduszu, oświadczył, że Amazonia jest jednym z kluczowych regionów dla zachowania bioróżnorodności i walki ze zmianą klimatu. Według danych Światowego Funduszu na rzecz Przyrody około 17% lasów Amazonii zostało już utraconych, a mniej więcej tyle samo uległo degradacji.

Ochrona lasów i ziem ludów rdzennych

Największa część nowego finansowania — 46 mln dolarów — zostanie skierowana na ochronę lasów i terytoriów ludów rdzennych. Wśród beneficjentów grantów są FUNBIO, International Conservation Fund of Canada, Kayapó Indigenous Alliance oraz Amazon Conservation Team. Według szacunków funduszu w dorzeczu Amazonki żyje około 400 ludów rdzennych, liczących łącznie ponad 2 mln osób.

W Bezos Earth Fund uważają, że społeczności rdzenne są najlepiej przygotowane do ochrony lasu, ponieważ stale mieszkają na tych terenach, kontrolują stan ziem i reagują na zagrożenia. Fundusz planuje zapewnić ochronę dodatkowym 37 mln akrów ziemi oraz wzmocnić systemy zarządzania na kolejnych 285 mln akrów.

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Działania przeciwpożarowe i nadzór satelitarny

Ponad 15 mln dolarów przeznaczono na przeciwdziałanie wylesianiu i pożarom. Wśród odbiorców środków jest organizacja ochrony przyrody Re:wild. Fundusz wskazuje hodowlę bydła i pożary jako dwa główne czynniki utraty lasów w Amazonii, które często są ze sobą powiązane poprzez karczowanie i wypalanie ziem pod pastwiska.

Osobno 19 mln dolarów zostanie przeznaczone na monitorowanie lasów. Granty mają wesprzeć narzędzia do śledzenia gatunków i zmian środowiskowych za pomocą zdjęć satelitarnych, kamer wykorzystujących sztuczną inteligencję, urządzeń nagrywających dźwięk oraz analizy śladów DNA w glebie i wodzie. Kolejne 2 mln dolarów otrzyma International Institute for Sustainability na utworzenie dwóch obszarów testowych o łącznej powierzchni 12 tys. akrów, gdzie będą testowane metody odtwarzania.

Od 2021 roku fundusz, według własnych danych, przekazał już około 150 mln dolarów na ochronę Amazonii, współpracując z ponad 40 organizacjami w pięciu krajach Ameryki Południowej. Bezos Earth Fund został założony przez Jeffa Bezosa w 2020 roku w ramach zobowiązania do wydania 10 mld dolarów na inicjatywy klimatyczne do 2030 roku.

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