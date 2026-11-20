Группа Blondie выпустила новый сингл Come Back Home, который войдет в будущий альбом High Noon. Пластинка должна выйти 26 февраля, сообщает Rolling Stone.

Песня о гастролях и доме

Композицию написали Джесс Вулф и Холли Лессиг из группы Lucius. Они также исполнили вокальные гармонии в записи. По словам авторов, песня сначала была личной рефлексией о нескольких годах гастролей, длительном отсутствии дома и влиянии расстояния и дороги на мысли и отношения, а затем стала частью репертуара Blondie.

Вулф и Лессиг назвали фронтвумен Blondie Дебби Харри важной женской фигурой панка, рока и диско. Авторы отметили, что не ожидали, что их песня станет частью истории группы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Трек-лист High Noon

Гитарист Blondie Крис Стайн сравнил настроение Come Back Home с композицией Элисон Краусс Down to the River to Pray, прозвучавшей в трагикомедии братьев Коэн O Brother, Where Art Thou? 2000 года. По его мнению, новый сингл обладает похожей жуткой, почти духовной атмосферой, а также ощущением простоты и сдержанности.

Come Back Home вышла после Spectral Eyes — главного сингла альбома, написанного Джонни Марром и выпущенного в октябре. High Noon станет первым альбомом Blondie за девять лет и будет содержать 13 треков. В него также войдут Heartbreak Kid авторства Стайна, Sleepwalking, написанная Гленом Мэтлоком, и Man Who Had No Face, созданная Стайном и Дебби Харри.

Группа также вернулась к Little Metal Drummer, которую сооснователь Blondie Джимми Дестри первоначально записал для своего дебютного сольного альбома Heart On A Wall. Дебби Харри и сооснователь группы, барабанщик Клем Берк, умерший в апреле 2025 года, участвовали в оригинальной записи 1981 года.

Читай нас в