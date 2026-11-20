Zespół Blondie wydał nowy singiel Come Back Home, który znajdzie się na nadchodzącym albumie High Noon. Płyta ma ukazać się 26 lutego, informuje Rolling Stone.

Piosenka o trasach koncertowych i domu

Utwór napisały Jess Wolfe i Holly Laessig z zespołu Lucius. Wykonały również harmonie wokalne na nagraniu. Jak podają autorki, piosenka początkowo była osobistą refleksją o kilkuletnich trasach koncertowych, długiej nieobecności w domu oraz wpływie odległości i podróży na myśli i relacje, a później stała się częścią repertuaru Blondie.

Wolfe i Laessig nazwały wokalistkę Blondie Debbie Harry ważną kobiecą postacią punku, rocka i disco. Autorki zaznaczyły, że nie spodziewały się, iż ich piosenka stanie się częścią historii zespołu.

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Lista utworów High Noon

Gitarzysta Blondie Chris Stein porównał nastrój Come Back Home do utworu Alison Krauss Down to the River to Pray, który wybrzmiał w tragikomedii braci Coen O Brother, Where Art Thou? z 2000 roku. Jego zdaniem nowy singiel ma podobną upiorną, niemal duchową atmosferę, a także poczucie prostoty i powściągliwości.

Come Back Home ukazał się po Spectral Eyes — głównym singlu albumu, napisanym przez Johnny’ego Marra i wydanym w październiku. High Noon będzie pierwszym albumem Blondie od dziewięciu lat i będzie zawierać 13 utworów. Znajdą się na nim także Heartbreak Kid autorstwa Steina, Sleepwalking, napisana przez Glena Matlocka, oraz Man Who Had No Face, stworzona przez Steina i Debbie Harry.

Zespół powrócił również do Little Metal Drummer, którą współzałożyciel Blondie Jimmy Destri pierwotnie nagrał na swój debiutancki solowy album Heart On A Wall. Debbie Harry oraz współzałożyciel zespołu, perkusista Clem Burke, który zmarł w kwietniu 2025 roku, uczestniczyli w oryginalnym nagraniu z 1981 roku.

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