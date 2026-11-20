Google dodał do desktopowej wersji AI Mode zwijany panel boczny, w którym wyświetlane są ostatnie zapytania wyszukiwania. Umożliwia on szybki powrót do wcześniejszego tematu i kontynuowanie wyszukiwania, informuje Engadget.

Jak działa panel

Panel jest dostępny wyłącznie w AI Mode, specjalnym trybie wyszukiwania Google z funkcjami sztucznej inteligencji. Można go otworzyć, klikając po lewej stronie okna wyszukiwania. Lista pokazuje zarówno zapytania wpisane w AI Mode, jak i zwykłe zapytania wyszukiwania.

Wybranie dowolnego opisu z listy otwiera okno wyszukiwania AI Mode dotyczące odpowiedniego tematu. Panel można zamknąć za pomocą przycisku w jego prawym górnym rogu. Wiceprezes Google ds. wyszukiwania Robby Stein napisał w serwisie X, że podczas testów funkcja pomogła użytkownikom kontynuować eksplorowanie sieci.

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Skupienie na wyszukiwaniu AI

Użytkownicy, którzy nie korzystają z AI Mode, nie zobaczą nowego panelu bocznego. Engadget zauważa, że dalsze promowanie Gemini w wyszukiwarce może wywołać niezadowolenie części użytkowników i wydawców, którzy uważają obecność AI w wyszukiwarce za nadmierną.

Publikacja przypomina również, że kapitalizacja rynkowa Google niedawno spadła o 500 mld dolarów po tym, jak firma przyznała, że wyszukiwanie AI przynosi mniejsze dochody niż zwykłe. Jednocześnie dyrektor generalny Sundar Pichai nazwał inwestycje w sztuczną inteligencję długoterminowym planowaniem, a nie krótkoterminową alokacją zasobów.

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