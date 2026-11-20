Google додала до десктопного режиму AI Mode згортну бічну панель, у якій відображаються нещодавні пошукові запити. Вона дає змогу швидко повернутися до попередньої теми та продовжити пошук за нею, повідомляє Engadget.

Як працює панель

Панель доступна лише в AI Mode — спеціальному режимі пошуку Google з функціями штучного інтелекту. Її можна відкрити натисканням у лівій частині вікна пошуку. У переліку показані як запити, введені в AI Mode, так і звичайні пошукові запити.

Вибір будь-якого опису зі списку відкриває вікно пошуку AI Mode за відповідною темою. Панель можна закрити за допомогою кнопки у її правому верхньому куті. Віцепрезидент Google із пошуку Роббі Стайн написав у X, що під час тестування ця функція допомогла користувачам продовжувати досліджувати веб.

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Фокус на AI-пошуку

Користувачі, які не використовують AI Mode, нової бічної панелі не побачать. Engadget зазначає, що подальше просування Gemini у пошуку може викликати невдоволення серед частини користувачів і видавців, які вважають присутність ШІ в пошуковику надмірною.

Видання також нагадує, що ринкова капіталізація Google нещодавно знизилася на 500 млрд доларів після того, як компанія визнала, що AI-пошук заробляє менше за звичайний. Водночас генеральний директор Сундар Пічаї назвав інвестиції в штучний інтелект довгостроковим плануванням, а не короткостроковим розподілом ресурсів.

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