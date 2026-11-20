Google 在桌面版 AI Mode 中新增了一个可折叠侧边栏，用于显示近期搜索查询。它让用户能够快速返回之前的主题并继续搜索，Engadget报道。

侧边栏如何运作

该侧边栏仅在 AI Mode 中可用，后者是 Google 具有人工智能功能的特殊搜索模式。用户可通过点击搜索窗口左侧将其打开。列表中既显示在 AI Mode 中输入的查询，也显示普通搜索查询。

从列表中选择任何描述，都会打开与相应主题相关的 AI Mode 搜索窗口。可通过侧边栏右上角的按钮将其关闭。Google 搜索业务副总裁罗比·斯坦在 X 上写道，在测试期间，这项功能帮助用户继续探索网络。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

聚焦 AI 搜索

不使用 AI Mode 的用户将不会看到这个新侧边栏。Engadget 指出，进一步在搜索中推广 Gemini 可能会引起部分用户和发布商的不满，他们认为搜索引擎中 AI 的存在过多。

该媒体还提醒称，在公司承认 AI 搜索带来的收入低于传统搜索后，Google 的市值近日下跌了5000亿美元。与此同时，首席执行官桑达尔·皮查伊称，对人工智能的投资是长期规划，而不是短期资源分配。

关注我们在