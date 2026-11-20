Google добавила в десктопную версию AI Mode сворачиваемую боковую панель, в которой отображаются недавние поисковые запросы. Она позволяет быстро вернуться к предыдущей теме и продолжить поиск по ней, сообщает Engadget.

Как работает панель

Панель доступна только в AI Mode — специальном режиме поиска Google с функциями искусственного интеллекта. Ее можно открыть нажатием в левой части окна поиска. В списке отображаются как запросы, введенные в AI Mode, так и обычные поисковые запросы.

Выбор любого описания из списка открывает окно поиска AI Mode по соответствующей теме. Панель можно закрыть с помощью кнопки в ее правом верхнем углу. Вице-президент Google по поиску Робби Стайн написал в X, что во время тестирования эта функция помогла пользователям продолжать исследовать веб.

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Фокус на AI-поиске

Пользователи, не использующие AI Mode, новую боковую панель не увидят. Engadget отмечает, что дальнейшее продвижение Gemini в поиске может вызвать недовольство у части пользователей и издателей, которые считают присутствие ИИ в поисковике чрезмерным.

Издание также напоминает, что рыночная капитализация Google недавно снизилась на 500 млрд долларов после того, как компания признала, что AI-поиск приносит меньше дохода, чем обычный. В то же время генеральный директор Сундар Пичаи назвал инвестиции в искусственный интеллект долгосрочным планированием, а не краткосрочным распределением ресурсов.

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