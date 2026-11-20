В США акции ИИ-компании Anthropic завершили первую сессию на Nasdaq на уровне $97,17. В пятницу утром по азиатскому времени криптотрейдеры оценивали связанный с ними бессрочный контракт в нижнем диапазоне $90 — примерно на 5% ниже этой цены закрытия. Об этом сообщает CoinDesk.

Круглосуточная торговля контрактом

Речь идет о контракте ANT, который работает через trade.xyz на платформе криптодеривативов Hyperliquid. Он отслеживает цену одной акции Anthropic, не имеет срока действия и позволяет трейдерам делать ставки на движение котировок, используя криптовалюту в качестве залога. Владельцы контрактов при этом не владеют акциями компании.

За предыдущие 24 часа объем торгов ANT составил около $1,7 млрд. Открытый интерес, то есть стоимость незакрытых позиций, вырос более чем наполовину — примерно до $259 млн. Trade.xyz ограничивает совокупный открытый интерес суммой в $400 млн, и на тот момент этот лимит был заполнен примерно на две трети.

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Ставка финансирования контракта оставалась положительной — около 5,5% годовых. Это означало, что владельцы длинных позиций платили владельцам коротких позиций, хотя контракт торговался ниже цены закрытия акций Anthropic на Nasdaq.

Крупнейшая позиция — ставка на снижение

Крупнейшей открытой позицией на рынке была короткая позиция на $30 млн, открытая по цене $102,36 с кредитным плечом 6x, свидетельствуют данные трекеров. На момент, о котором шла речь в материале CoinDesk, она показывала около 10% прибыли.

Перед дебютом Anthropic на Nasdaq контракт ANT торговался вблизи $111. За минуту до начала торгов акциями он котировался примерно на этом уровне как на trade.xyz, так и на OKX. Акции открылись по $111,50, достигли $114,99, а затем снизились до $97,17. Это на 17% выше цены IPO в $83.

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