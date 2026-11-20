在美国，AI公司Anthropic的股票在纳斯达克首个交易日收于97.17美元。按亚洲时间周五上午，加密货币交易员对相关永续合约的估值处于90美元出头的较低区间——比该收盘价低约5%。CoinDesk报道称。

合约全天候交易

这里指的是ANT合约，该合约通过加密衍生品平台Hyperliquid上的trade.xyz运行。它追踪一股Anthropic股票的价格，没有到期日，并允许交易员以加密货币作为抵押品押注报价变动。合约持有人并不持有该公司的股票。

在此前24小时内，ANT交易量约为17亿美元。未平仓合约，即未平仓头寸的价值，增长逾一半，至约2.59亿美元。Trade.xyz将总未平仓合约限制在4亿美元，当时该限额的使用比例约为三分之二。

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该合约的资金费率仍为正值，约为年化5.5%。这意味着多头持有人向空头持有人支付费用，尽管该合约的交易价格低于Anthropic股票在纳斯达克的收盘价。

最大头寸是押注下跌

追踪器数据显示，市场上最大的未平仓头寸是一笔3000万美元的空头头寸，以102.36美元开仓，杠杆为6倍。在CoinDesk报道所述的时点，该头寸显示约10%的利润。

在Anthropic登陆纳斯达克前，ANT合约的交易价格接近111美元。在股票开始交易前一分钟，该合约在trade.xyz和OKX上的报价均大致处于这一水平。股票以111.50美元开盘，升至114.99美元，随后跌至97.17美元。这比83美元的IPO价格高17%。

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