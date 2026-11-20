W USA akcje spółki AI Anthropic zakończyły pierwszą sesję na Nasdaq na poziomie 97,17 USD. W piątek rano czasu azjatyckiego traderzy kryptowalutowi wyceniali powiązany kontrakt bezterminowy w dolnym przedziale 90 USD — około 5% poniżej tej ceny zamknięcia. Informuje o tym CoinDesk.

Całodobowy handel kontraktem

Chodzi o kontrakt ANT, który działa za pośrednictwem trade.xyz na platformie kryptowalutowych instrumentów pochodnych Hyperliquid. Śledzi on cenę jednej akcji Anthropic, nie ma terminu wygaśnięcia i pozwala traderom obstawiać ruch notowań, wykorzystując kryptowalutę jako zabezpieczenie. Posiadacze kontraktów nie są przy tym właścicielami akcji spółki.

W ciągu poprzednich 24 godzin wolumen obrotu ANT wyniósł około 1,7 mld USD. Otwarte pozycje, czyli wartość niezamkniętych pozycji, wzrosły o ponad połowę — do około 259 mln USD. Trade.xyz ogranicza łączne otwarte pozycje do 400 mln USD, a w tamtym momencie limit ten był wykorzystany w około dwóch trzecich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stawka finansowania kontraktu pozostawała dodatnia i wynosiła około 5,5% rocznie. Oznaczało to, że posiadacze długich pozycji płacili posiadaczom krótkich pozycji, choć kontrakt był notowany poniżej ceny zamknięcia akcji Anthropic na Nasdaq.

Największa pozycja była zakładem na spadek

Największą otwartą pozycją na rynku była krótka pozycja o wartości 30 mln USD, otwarta po cenie 102,36 USD z dźwignią 6x, wynika z danych trackerów. W momencie opisywanym w materiale CoinDesk wykazywała ona około 10% zysku.

Przed debiutem Anthropic na Nasdaq kontrakt ANT był notowany w pobliżu 111 USD. Na minutę przed rozpoczęciem handlu akcjami był wyceniany mniej więcej na tym poziomie zarówno na trade.xyz, jak i na OKX. Akcje otworzyły się po 111,50 USD, osiągnęły 114,99 USD, a następnie spadły do 97,17 USD. Było to o 17% więcej niż cena IPO wynosząca 83 USD.

Czytaj nas na