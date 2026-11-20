Авиакомпания Lufthansa планирует сократить в общей сложности около 1000 штатных должностей в своих узловых аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, Германия. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на внутреннее письмо руководства Lufthansa Airlines сотрудникам.

Сокращения во Франкфурте и Мюнхене

Письмо подписали глава Lufthansa Airlines Йенс Риттер и еще четверо менеджеров. В нем говорится о намерении сократить расходы на персонал в двух ключевых хабах компании. Сроки и механизм сокращения рабочих мест пока не определены.

Также неизвестно, входят ли эти 1000 должностей в ранее объявленный план по сокращению примерно 4000 административных рабочих мест в группе Lufthansa. Компания представила этот план более года назад. В ответ на запрос о внутреннем письме Lufthansa не предоставила дополнительных комментариев.

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Меньше рейсов и изменение флота

Помимо сокращения персонала, Lufthansa Airlines намерена и далее уменьшать объемы предложения перевозок на коротко- и среднемагистральных маршрутах. Компания планирует сократить количество самолетов семейства Airbus A320 в подразделении Lufthansa Airlines, частично заменив их дополнительными современными и более эффективными Airbus A220.

Руководство объяснило эти шаги текущими финансовыми потерями. За первые девять месяцев 2026 года Lufthansa Airlines зафиксировала операционный убыток в размере 180 млн евро, то есть в среднем 20 млн евро ежемесячно. В письме отмечается, что основной бренд третий год подряд не демонстрирует финансового успеха и в настоящее время не является конкурентоспособным по структуре затрат, эффективности и производительности.

В конце 2025 года в Lufthansa Group в Германии работали около 67 100 человек — примерно на 1% больше, чем годом ранее.

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