德国汉莎航空计划在其位于法兰克福和慕尼黑的枢纽机场总共削减约1000个正式职位。《明镜周刊》报道称，消息援引汉莎航空管理层致员工的一封内部信。

法兰克福和慕尼黑的裁员

该信由汉莎航空负责人延斯·里特及另外四名经理签署。信中称，公司打算降低两个关键枢纽的人力成本。裁减职位的时间和机制目前尚未确定。

目前还不清楚，这1000个职位是否包含在此前宣布的汉莎集团削减约4000个行政岗位的计划中。该公司在一年多前提出了这一计划。针对有关内部信的询问，汉莎未提供更多评论。

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减少航班和调整机队

除裁减员工外，汉莎航空还打算继续减少短途和中程航线的运力供给。该公司计划减少汉莎航空部门中空客A320系列飞机的数量，并以更多现代化且效率更高的空客A220飞机部分替代。

管理层将这些举措解释为当前的财务亏损。2026年前九个月，汉莎航空录得1.8亿欧元的营业亏损，即平均每月2000万欧元。信中指出，核心品牌已连续第三年未能取得财务成功，目前在成本结构、效率和生产率方面不具竞争力。

截至2025年底，汉莎集团在德国雇用了约67100人，比一年前约增加1%。

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