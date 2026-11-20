Linie lotnicze Lufthansa planują zlikwidować łącznie około 1000 etatów na swoich lotniskach węzłowych we Frankfurcie nad Menem i Monachium w Niemczech. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na wewnętrzny list kierownictwa Lufthansa Airlines do pracowników.

Zwolnienia we Frankfurcie i Monachium

List podpisali szef Lufthansa Airlines Jens Ritter oraz czterech innych menedżerów. Wynika z niego, że firma zamierza zmniejszyć koszty personelu w swoich dwóch kluczowych hubach. Termin i mechanizm redukcji miejsc pracy nie zostały jeszcze określone.

Nie wiadomo również, czy tych 1000 stanowisk wchodzi w skład wcześniej ogłoszonego planu likwidacji około 4000 administracyjnych miejsc pracy w grupie Lufthansa. Firma przedstawiła ten plan ponad rok temu. W odpowiedzi na pytanie dotyczące wewnętrznego listu Lufthansa nie udzieliła dodatkowych komentarzy.

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Mniej lotów i zmiana floty

Oprócz redukcji personelu Lufthansa Airlines zamierza nadal ograniczać ofertę przewozową na trasach krótko- i średniodystansowych. Firma planuje zmniejszyć liczbę samolotów z rodziny Airbus A320 w jednostce Lufthansa Airlines, częściowo zastępując je dodatkowymi nowoczesnymi i bardziej efektywnymi Airbusami A220.

Kierownictwo wyjaśniło te kroki obecnymi stratami finansowymi. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku Lufthansa Airlines odnotowała stratę operacyjną w wysokości 180 mln euro, czyli średnio 20 mln euro miesięcznie. W liście zaznaczono, że główna marka trzeci rok z rzędu nie wykazuje sukcesu finansowego i obecnie nie jest konkurencyjna pod względem struktury kosztów, efektywności i wydajności.

Pod koniec 2025 roku Lufthansa Group zatrudniała w Niemczech około 67 100 osób, czyli o około 1% więcej niż rok wcześniej.

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