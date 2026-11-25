Producent samochodów Suzuki wskrzesił nazwę Ignis dla kompaktowego czteromiejscowego samochodu elektrycznego przeznaczonego na rynek europejski. Model ma trafić na rynek w 2027 roku i jest eksportową wersją japońskiego elektrycznego kei-cara e Sky, choć różni się od niego większymi wymiarami. Poinformował o tym Motor1.

Wymiary i układ

Nowe Suzuki Ignis ma 3570 mm długości i 1565 mm szerokości, podczas gdy japoński e Sky mierzy 3395 mm długości i 1475 mm szerokości. Rozstaw osi obu modeli wynosi 2460 mm. Samochód jest przeznaczony dla czterech pasażerów, a minimalny promień zawracania wynosi 4,5 metra.

Samochód elektryczny zbudowano na specjalnej platformie z baterią trakcyjną umieszczoną pod podłogą. Odróżnia go to od benzynowej wersji Ignisa. Suzuki poinformowało również, że testowało prototypy na drogach publicznych w Europie oraz na innych rynkach, na których planuje sprzedawać ten model.

Silnik elektryczny i bateria

Ignis otrzyma jeden silnik elektryczny o mocy 90 KM i momencie obrotowym 133 Nm, który będzie przekazywał napęd na przednie koła. Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa będzie miała pojemność 26 kWh. Suzuki nie ujawniło jeszcze zasięgu europejskiej wersji.

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W przypadku japońskiego e Sky firma wcześniej podała docelowy zasięg 310 km, jednak był to wstępny wskaźnik na etapie rozwoju. Rzeczywisty wynik dla Ignisa ma być znany po homologacji modelu.

Miejsce wśród przystępnych cenowo samochodów elektrycznych

Masy nowego Ignisa w europejskiej specyfikacji również jeszcze nie ujawniono. Japoński e Sky waży 1030 kg, jednak model eksportowy może być cięższy ze względu na większe nadwozie. Samochód będzie wyposażony w 15-calowe koła z oponami w rozmiarze 175/65.

Suzuki nie podało ceny Ignisa. Na rynku europejskim będzie on konkurować z kompaktowymi samochodami elektrycznymi Dacia Spring, Leapmotor T03 i Renault Twingo, a także Hyundaiem Inster, BYD Dolphin Surf, Hondą Super-N i Citroënem ë-C3.

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