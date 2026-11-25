汽车制造商铃木复活了Ignis这一名称，用于一款面向欧洲市场的紧凑型四座电动车。该车型计划于2027年推出，是日本电动轻型车e Sky的出口版本，不过车身尺寸更大。据Motor1报道。

尺寸与布局

全新铃木Ignis长3570毫米、宽1565毫米，而日本版e Sky长3395毫米、宽1475毫米。两款车型的轴距均为2460毫米。该车可容纳四名乘客，最小转弯半径为4.5米。

这款电动车基于专用平台打造，动力电池布置在车底。这使其与燃油版Ignis有所不同。铃木还表示，已在欧洲以及计划销售该车型的其他市场的公共道路上测试原型车。

电动机和电池

Ignis将配备一台最大功率90马力、峰值扭矩133牛·米的电动机，驱动力传递至前轮。磷酸铁锂电池容量将为26千瓦时。铃木尚未公布欧洲版本的续航里程。

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该公司此前曾为日本版e Sky公布310公里的目标续航里程，但这只是开发阶段的初步指标。Ignis的实际数据预计将在该车型完成认证后公布。

在平价电动车中的定位

新款Ignis欧洲规格的重量也尚未公布。日本版e Sky重1030公斤，但出口车型可能因车身更大而更重。该车将配备15英寸车轮和规格为175/65的轮胎。

铃木没有公布Ignis的价格。在欧洲市场，它将与Dacia Spring、Leapmotor T03和Renault Twingo等紧凑型电动车，以及Hyundai Inster、BYD Dolphin Surf、Honda Super-N和Citroën ë-C3竞争。

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