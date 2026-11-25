Автопроизводитель Suzuki возродил название Ignis для компактного четырёхместного электромобиля, предназначенного для европейского рынка. Модель должна выйти в 2027 году и является экспортной версией японского электрического кей-кара e Sky, хотя отличается от него большими габаритами. Об этом сообщает Motor1.

Габариты и компоновка

Новый Suzuki Ignis имеет 3570 мм в длину и 1565 мм в ширину, тогда как японский e Sky достигает 3395 мм в длину и 1475 мм в ширину. Колёсная база обеих моделей составляет 2460 мм. Автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров, а минимальный радиус разворота составляет 4,5 метра.

Электромобиль построили на специальной платформе с тяговой батареей, размещённой под полом. Это отличает его от бензиновой версии Ignis. Suzuki также заявила, что испытывала прототипы на дорогах общего пользования в Европе и на других рынках, где планирует продавать модель.

Электродвигатель и батарея

Ignis получит один электродвигатель мощностью 90 л. с. и крутящим моментом 133 Нм, который будет передавать тягу на передние колёса. Литий-железо-фосфатная батарея будет иметь ёмкость 26 кВт·ч. Запас хода европейской версии Suzuki пока не раскрыла.

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Для японского e Sky компания ранее заявляла целевой запас хода 310 км, однако это был предварительный показатель на этапе разработки. Фактический показатель для Ignis должен стать известен после омологации модели.

Место среди доступных электромобилей

Массу нового Ignis в европейской спецификации также ещё не обнародовали. Японский e Sky весит 1030 кг, однако экспортная модель может быть тяжелее из-за большего кузова. Автомобиль будет оснащаться 15-дюймовыми колёсами с шинами размерности 175/65.

Цену Ignis Suzuki не назвала. На европейском рынке он будет конкурировать с компактными электромобилями Dacia Spring, Leapmotor T03 и Renault Twingo, а также Hyundai Inster, BYD Dolphin Surf, Honda Super-N и Citroën ë-C3.

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