Премьер-министр Испании Педро Санчес не посетит саммит Европейского совета в четверг и пятницу и передаст полномочия для голосования президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Об этом со ссылкой на дипломата ЕС сообщает Politico.

Представительство на саммите

По данным издания, Санчес выбрал либерального лидера из другой крупной страны, а не представителей близкого ему левоцентристского лагеря. Среди таких политиков Politico называет премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Мальты Роберта Абелу.

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Финальные дни кампании

В воскресенье в Испании состоятся выборы, по итогам которых Санчес рискует потерять парламентское большинство. В четверг вечером он должен принять участие в финальных дебатах кампании с лидером консервативной оппозиции Альберто Нуньесом Фейхоо, лидером ультраправых Сантьяго Абаскалем и главой левого альянса Адой Колау.

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