Premier Hiszpanii Pedro Sánchez nie weźmie udziału w szczycie Rady Europejskiej w czwartek i piątek oraz przekaże uprawnienia do głosowania prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Poinformowało o tym Politico, powołując się na dyplomatę UE.

Reprezentacja na szczycie

Według publikacji Sánchez wybrał liberalnego przywódcę z innego dużego kraju, a nie przedstawicieli bliskiego mu obozu centrolewicowego. Politico wymienia wśród takich polityków premier Danii Mette Frederiksen i premiera Malty Roberta Abelę.

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Ostatnie dni kampanii

W niedzielę w Hiszpanii odbędą się wybory, po których Sánchez ryzykuje utratę większości parlamentarnej. W czwartek wieczorem ma wziąć udział w ostatniej debacie kampanii z liderem konserwatywnej opozycji Albertem Núñezem Feijóo, liderem skrajnej prawicy Santiago Abascalem oraz szefową lewicowego sojuszu Adą Colau.

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