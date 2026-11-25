Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не відвідає саміт Європейської ради у четвер і п’ятницю та передасть президенту Франції Емманюелю Макрону повноваження для голосування. Про це з посиланням на дипломата ЄС повідомляє Politico.

Представництво на саміті

За даними видання, Санчес обрав ліберального лідера з іншої великої країни, а не представників близького йому лівоцентристського табору. Серед таких політиків Politico називає прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністра Мальти Роберта Абелу.

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Фінальні дні кампанії

У неділю в Іспанії відбудуться вибори, за підсумками яких Санчес ризикує втратити парламентську більшість. У четвер увечері він має взяти участь у фінальних дебатах кампанії з лідером консервативної опозиції Альберто Нуньєсом Фейхоо, лідером ультраправих Сантьяго Абаскалем та очільницею лівого альянсу Адою Колау.

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