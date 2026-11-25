W Hiszpanii były szef rządu Katalonii Carles Puigdemont oświadczył, że 12 grudnia powróci do parlamentu Katalonii w Barcelonie po niemal dziesięciu latach spędzonych za granicą. Powrót poprzedziła decyzja Sądu Najwyższego Hiszpanii o umorzeniu postępowania karnego przeciwko niemu na podstawie ustawy o amnestii, informuje Deutsche Welle.

Powrót do Barcelony

Puigdemont ogłosił swoje plany podczas transmitowanej w telewizji konferencji prasowej w Brukseli. Powiedział, że 12 grudnia w południe powróci do parlamentu Katalonii — miejsca, w którym katalońska demokracja wybiera lub odwołuje szefów regionalnego rządu. Tego samego wieczoru polityk planuje być w domu z rodziną.

Puigdemont poinformował również, że 17 grudnia przedstawi propozycję nowego kursu na rzecz niepodległości Katalonii. Stał na czele regionalnego rządu w październiku 2017 roku, gdy władze Katalonii przeprowadziły referendum w sprawie niepodległości od Hiszpanii. Hiszpańskie sądy uznały głosowanie za nielegalne, a próba oddzielenia regionu wywołała kryzys polityczny i zaostrzyła konfrontację między Madrytem a katalońskimi zwolennikami niepodległości.

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Amnestia i umorzenie sprawy

Po wydarzeniach z 2017 roku Puigdemont wyjechał do Belgii, aby uniknąć aresztowania, i od tamtej pory tam mieszka. W sierpniu 2024 roku na krótko przyjechał do Barcelony, przemówił do zwolenników i opuścił miasto mimo obowiązującego wówczas nakazu aresztowania.

Sąd Najwyższy Hiszpanii w decyzji z 20 listopada uznał, że amnestia usunęła możliwą odpowiedzialność karną Puigdemonta oraz dwóch innych działaczy katalońskiego ruchu separatystycznego. Decyzję poprzedził październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył stosowanie amnestii na zarzuty sprzeniewierzenia środków związane z próbą uzyskania niepodległości przez Katalonię. Następnie Sąd Najwyższy uchylił nakaz aresztowania Puigdemonta.

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