В Испании бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что 12 декабря вернется в парламент Каталонии в Барселоне после почти десяти лет пребывания за границей. Возвращению предшествовало решение Верховного суда Испании прекратить уголовное производство против него на основании закона об амнистии, сообщает Deutsche Welle.

Возвращение в Барселону

Пучдемон объявил о своих планах на телевизионной пресс-конференции в Брюсселе. Он сказал, что 12 декабря в полдень вернется в парламент Каталонии — место, где каталонская демократия избирает или смещает глав регионального правительства. В тот же вечер политик планирует быть дома с семьей.

Также Пучдемон сообщил, что 17 декабря представит предложение о новом курсе на независимость Каталонии. Он возглавлял региональное правительство в октябре 2017 года, когда власти Каталонии провели референдум о независимости от Испании. Испанские суды признали голосование незаконным, а попытка отделения региона вызвала политический кризис и обострила противостояние между Мадридом и каталонскими сторонниками независимости.

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Амнистия и прекращение дела

После событий 2017 года Пучдемон уехал в Бельгию, чтобы избежать ареста, и с тех пор жил там. В августе 2024 года он ненадолго приехал в Барселону, выступил перед сторонниками и покинул город, несмотря на действовавший в то время ордер на арест.

Верховный суд Испании в решении от 20 ноября пришел к выводу, что амнистия устранила возможную уголовную ответственность Пучдемона и еще двух деятелей каталонского сепаратистского движения. Решению предшествовал октябрьский вердикт Конституционного суда, который распространил действие амнистии на обвинения в растрате, связанные с попыткой добиться независимости Каталонии. После этого Верховный суд отменил ордер на арест Пучдемона.

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