在西班牙，前加泰罗尼亚政府领导人卡莱斯·普伊格德蒙特表示，在海外近十年后，他将于12月12日重返巴塞罗那的加泰罗尼亚议会。在此之前，西班牙最高法院根据特赦法决定终止对他的刑事诉讼，德国之声报道。

重返巴塞罗那

普伊格德蒙特在布鲁塞尔举行的电视新闻发布会上宣布了这一计划。他表示，将于12月12日中午重返加泰罗尼亚议会——加泰罗尼亚民主制度选举或罢免地区政府领导人的地方。当天晚上，这名政治人士计划与家人待在家中。

普伊格德蒙特还表示，他将于12月17日提出一项关于加泰罗尼亚独立新路线的提案。2017年10月，当加泰罗尼亚当局举行脱离西班牙独立的公投时，他担任地区政府领导人。西班牙法院认定此次投票非法，而该地区试图分离引发了政治危机，并加剧了马德里与加泰罗尼亚独立支持者之间的对立。

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特赦与结案

2017年事件后，普伊格德蒙特前往比利时以避免被捕，此后一直居住在那里。2024年8月，他曾短暂前往巴塞罗那，向支持者发表讲话，随后离开该市，尽管当时对他的逮捕令仍然有效。

西班牙最高法院在11月20日的裁决中认定，特赦消除了普伊格德蒙特以及另外两名加泰罗尼亚分离主义运动人士可能承担的刑事责任。在此之前，宪法法院于10月作出裁决，将特赦的适用范围扩大至与争取加泰罗尼亚独立有关的挪用资金指控。此后，最高法院撤销了针对普伊格德蒙特的逮捕令。

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