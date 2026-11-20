Blondie乐队发布了新单曲Come Back Home，该曲将收录于即将发行的专辑High Noon。该唱片预计于2月26日发行，《滚石》报道。

一首关于巡演与家的歌曲

这首歌由Lucius乐队的杰斯·沃尔夫和霍莉·莱西格创作。她们还在录音中演唱了和声。据两位创作者称，这首歌起初是对多年巡演、长期离家，以及距离和旅途对思想与关系影响的个人反思，后来成为Blondie曲目的一部分。

沃尔夫和莱西格称Blondie主唱黛比·哈里是朋克、摇滚和迪斯科领域重要的女性人物。两位创作者表示，她们没有想到自己的歌曲会成为该乐队历史的一部分。

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High Noon曲目列表

Blondie吉他手克里斯·斯坦将Come Back Home的氛围与艾莉森·克劳斯的Down to the River to Pray相比较。这首歌曲曾出现在科恩兄弟2000年的悲喜剧O Brother, Where Art Thou?中。他认为，新单曲具有类似的诡异、近乎精神性的氛围，同时也带有简约和克制之感。

Come Back Home在Spectral Eyes之后发行，后者是专辑的主打单曲，由约翰尼·马尔创作并于10月发行。High Noon将是Blondie九年来的首张专辑，包含13首歌曲。其中还将收录斯坦创作的Heartbreak Kid、格伦·马特洛克创作的Sleepwalking，以及由斯坦和黛比·哈里创作的Man Who Had No Face。

乐队还重新演绎了Little Metal Drummer，这首歌最初由Blondie联合创始人吉米·德斯特里为其首张个人专辑Heart On A Wall录制。黛比·哈里以及乐队联合创始人、鼓手克莱姆·伯克参与了1981年的原始录音；伯克于2025年4月去世。

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