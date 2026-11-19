В Германии у 18,5% Tesla Model Y были выявлены существенные неисправности во время первого обязательного техосмотра, который автомобили проходят примерно в трёхлетнем возрасте. Модель второй год подряд заняла последнее место среди 109 моделей в общем рейтинге таких проверок, сообщает InsideEVs.

Результаты проверок

Немецкая организация TÜV проанализировала 9,7 млн обязательных проверок технической пригодности автомобилей, проведённых с июля 2025 года по июнь 2026 года. Средний показатель выявления существенных неисправностей у автомобилей соответствующего возраста составил 6,4%. В прошлом году доля Tesla Model Y с такими неисправностями равнялась 17,3%.

Инспекторы чаще всего обращали внимание на износ шарниров подвески: у Model Y эту проблему фиксировали в 24 раза чаще, чем у сопоставимых автомобилей. Неисправности тормозных дисков выявили у 3,4% проверенных Model Y против среднего показателя в 1%. Также у этих электрических кроссоверов чаще фиксировали проблемы с передним освещением.

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Пробег и сравнение с другими электромобилями

До первой проверки Tesla Model Y в среднем проезжали 58 тыс. километров. Это больше среднего пробега автомобилей этой возрастной группы — 47 тыс. километров. Для сравнения, Mazda MX-30, занявшая третье место в рейтинге, имела долю неудачных проверок на уровне 3% и средний пробег 26 тыс. километров.

Электромобиль MG4 занял предпоследнюю позицию: существенные неисправности выявили у 16% машин при среднем пробеге 37 тыс. километров. У Tesla Model 3 этот показатель составил 12,5%, а средний пробег — 55 тыс. километров. Результаты по Model Y относятся к версии автомобиля, предшествовавшей обновлению Juniper.

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