Ексглава МЗС Малкорра підтримала Грюнспан на посаду генсека ООН — Buenos Aires Times

Колишня міністерка закордонних справ Аргентини Сусана Малкорра підтримала кандидатуру колишньої віцепрезидентки Коста-Рики Ребеки Грюнспан у боротьбі за посаду наступного генерального секретаря ООН. Вона не підтримала співвітчизника Рафаеля Гроссі, який очолює Міжнародне агентство з атомної енергії. Про це повідомляє Buenos Aires Times.

Підтримка Грюнспан

Малкорра, яка очолювала аргентинське МЗС за президента Маурісіо Макрі, заявила про свою позицію в середу. Вона приєдналася до групи колишніх міністрів закордонних справ Латинської Америки та Карибського басейну, які підписали відкритий лист на підтримку Грюнспан.

За словами Малкорри, Грюнспан має досвід, здібності та бачення, необхідні для керівництва організацією у складні часи. Ексміністерка також наголосила на потребі регіональної єдності, щоб Латинська Америка вперше очолила ООН завдяки жінці.

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Аргументи та реакція

Автори листа заявили, що Латинській Америці та Карибському басейну настав час обійняти посаду генерального секретаря ООН, а жінка має вперше в історії організації отримати цю посаду. У листі також зазначено, що Грюнспан неодноразово здобувала найвищу підтримку серед кандидатів під час неформальних опитувань у Раді Безпеки ООН.

Грюнспан раніше була віцепрезиденткою Коста-Рики, генеральною секретаркою Ібероамериканського секретаріату та очолювала Конференцію ООН з торгівлі та розвитку. Підтримка Малкорри викликала критику частини аргентинців у соціальних мережах, які поставили під сумнів її відмову підтримати Гроссі. За даними видання, Гроссі залишається одним із провідних претендентів, однак його кандидатура стикається з опором з боку постійних членів Ради Безпеки ООН.

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