阿根廷前外交部长苏珊娜·马尔科拉支持哥斯达黎加前副总统雷贝卡·格林斯潘竞选下一任联合国秘书长。她没有支持同胞拉斐尔·格罗西，后者目前担任国际原子能机构总干事。Buenos Aires Times报道。

对格林斯潘的支持

马尔科拉曾在总统毛里西奥·马克里任内领导阿根廷外交部，她于周三表明了自己的立场。她加入了一批拉丁美洲和加勒比地区前外交部长，他们签署了一封支持格林斯潘的公开信。

马尔科拉表示，格林斯潘具备在困难时期领导该组织所需的经验、能力和远见。这名前部长还强调需要地区团结，以便拉丁美洲首次通过一名女性领导联合国。

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理由与反应

公开信作者表示，拉丁美洲和加勒比地区担任联合国秘书长的时候已经到来，女性也应首次在该组织历史上获得这一职位。信中还指出，格林斯潘在联合国安理会非正式摸底中多次获得候选人中最高的支持。

格林斯潘此前曾任哥斯达黎加副总统、伊比利亚美洲秘书处秘书长，并领导过联合国贸易和发展会议。马尔科拉的支持引发了一些阿根廷人在社交媒体上的批评，他们质疑她拒绝支持格罗西。该报称，格罗西仍是主要竞争者之一，但其候选资格面临联合国安理会常任理事国的反对。

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