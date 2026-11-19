Jak podaje CoinDesk, powołując się na firmę analityczną Inca Digital, portfele powiązane z hakerami, operacjami phishingowymi, podmiotami objętymi sankcjami oraz adresami z czarnych list Circle i Tether przeprowadziły za pośrednictwem mechanizmu kryptoprotokołu Sky transakcje o wartości 518 mln dolarów. Według szacunków Inca Digital 101,9 mln dolarów z tej kwoty było bezpośrednio powiązane z uczestnikami z Korei Północnej.

Chodzi o Peg Stability Module, czyli PSM, który umożliwia wymianę stablecoina USDC firmy Circle na tokeny USDS i DAI firmy Sky. Według Inca Digital mechanizm ten pozwala użytkownikom konwertować USDC, który emitent może zamrozić, na tokeny bez analogicznego mechanizmu blokowania.

Transakcje po ataku na Bybit

Inca Digital oświadczyła, że w ciągu dziesięciu dni po cyberataku na giełdę kryptowalut Bybit w lutym 2025 roku portfele zasilone skradzionymi aktywami przeprowadziły przez PSM 91,5 mln dolarów. Niemal 30 mln dolarów takich transakcji nastąpiło po tym, jak FBI 26 lutego publicznie powiązało atak z Koreą Północną i jednostką TraderTraitor grupy Lazarus Group.

Firma Nominis, którą CoinDesk zaangażował do niezależnej weryfikacji, przeanalizowała ponad 560 transakcji za pośrednictwem ponad 320 adresów blockchain i potwierdziła związki tej aktywności z północnokoreańskimi uczestnikami. Jednocześnie Inca Digital podkreśliła, że jej wyliczenia obejmują transakcje portfeli zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka, a nie tylko środki bezpośrednio prześledzone od konkretnych kradzieży.

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Ryzyko zablokowania rezerwy

PSM przechowuje około 2,7 mld dolarów w USDC w jednym portfelu Ethereum utworzonym za pośrednictwem Coinbase Prime. Rezerwy te częściowo zabezpieczają tokeny USDS i DAI. Inca Digital wskazuje, że mieszanie środków pod jednym adresem utrudnia oddzielenie podejrzanych kwot od legalnych rezerw.

Jeśli Circle umieści adres rezerwy na czarnej liście, na przykład na podstawie orzeczenia sądu lub wniosku organów ścigania, wszystkie 2,7 mld dolarów w USDC w portfelu mogą stać się niedostępne do przeniesienia. Dyrektor ds. ratingów stablecoinów w Bluechip Ratings, Amey Dandawate, nazwał taki scenariusz mało prawdopodobnym, ale możliwym. W jego ocenie mogłoby to zatrzymać wymiany przez PSM w obu kierunkach i mieć znaczące konsekwencje dla protokołów zdecentralizowanych finansów.

Protokół Sky, wcześniej znany jako MakerDAO, może zmieniać, przenosić lub zatrzymywać PSM poprzez głosowanie posiadaczy tokenów zarządzania. Prawnicy przepytani przez CoinDesk zaznaczyli, że zobowiązania prawne uczestników zarządzania zależą między innymi od stopnia ich kontroli nad protokołem oraz ich świadomości wykorzystywania systemu przez podmioty objęte sankcjami lub inne nielegalne podmioty.

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